Magiczne biustonosze. Świetne modele kupisz za małe pieniądze

Sprawią, że z odwagą wypniesz biust...

Biustonosz do sukienek z wycięciami

Właściwy biustonosz potrafi zdziałać cuda i odmienić wygląd naszego dekoltu. Należy odpowiednio go dobrać, by nie tylko dobrze podtrzymywał biust, ale także nie wystawał spod materiału bluzki czy sukienki. W tej kategorii podstawa to solidna bardotka czyli model z odpinanymi ramiączkami. Dobrze dobrany model z silikonowymi paskami zapobiegającymi zsuwaniu się stanika i o odpowiednim sposobie eksponowania piersi to skarb. Ten typ częściowo zastąpiły modele typu "wonder bra", samonośne, przyklejane i w formie taśmy modelującej. Nie obawiaj się ich - ten klej naprawdę dobrze trzyma.. Do mocno wyciętych sukienek w sam raz.