Maja Bohosiewicz o skutkach Covid-19. Nie miała lekko

Celebrytka ostatnio była zarażona koronawirusem i teraz opowiedziała, jakie skutki uboczne zaobserwowała u siebie. "Powiem szczerze, że pan COVID ukradł mi z głowy sporo słów. Trochę jak babybrain podczas ciąży, który dwa razy fatalnie przechodziłam. Miałam poczucie, jakby ktoś wykasował podstawowe zwroty z mojego słownika. Wczoraj szukałam słowa 'teczka' i bawiłam się w kalambury. No wiesz to takie z papieru z gumką, żeby wsadzić ważne papierki i trzymać to w jednym miejscu" – przyznała.