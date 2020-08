Maja Bohosiewicz pokazała zdjęcia, które zrobiła jej siostra. Zabawne kadry

Maja Bohosiewicz pokazała zdjęcia z wakacji

Siostry Bohosiewicz wspierają się na co dzień oraz chętnie spędzają ze sobą czas. Ostatnio postanowiły zabrać swoje rodziny i wybrać się na wspólne wakacje do Grecji.

Jednak to nie zawsze się udawało. Maja Bohosiewicz ma sporo dystansu do siebie i pokazała, jakie zdjęcia zrobiła jej siostra. Trzeba przyznać, że do najlepszych one nie należą. "Sonia, zrób mi ładne zdjęcia! - a to nie ma problemu" - wspomina rozbawiona aktorka.