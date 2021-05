Maja Hyży o wychowywaniu bliźniaków. "Nie chciałam żadnej pomocy"

Piosenkarka obecnie toczy batalie ze swoim byłym partnerem, dlatego to, co po chwili dodała, można zinterpretować jako delikatny przytyk w stronę Grzegorza Hyży. "Z całym szacunkiem dla mężczyzn, my kobiety jesteśmy najlepiej zorganizowaną jednostką na świecie" - podsumowała rozmowę na temat wychowywania dzieci.