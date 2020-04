Maja Hyży odpowiedziała na niewygodne pytanie. Zdradziła, dlaczego wciąż nosi nazwisko Hyży

Maja Hyży zaistniała w opinii publicznej dzięki udziałowi w trzeciej edycji programu "X Factor". Na casting do show przyszła z mężem, Grzegorzem Hyżym, z którym ma dwóch synów, Wiktora i Alexandra. Obydwoje przeszli do kolejnego etapu, a widzowie z zainteresowaniem śledzili ich zmagania na antenie. Kiedy program się skończył, małżeństwo Hyżych rozpadło się. Grzegorz związał się z dziennikarką, Agnieszką Popielewicz, zaś Maja od kilku miesięcy zaczęła publikować zdjęcia z nowym partnerem. W rozmowie z "Jastrząb Post" zdradziła, jak go poznała.