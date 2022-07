Maja Hyży zdradziła swoje najbliższe plany. "Nie będę wypoczywała"

Maja Hyży nie zwalnia tempa

Wspomniane przez samą artystkę zobowiązania to tylko początek. Kolejne miesiące będą upływać wokalistce na wielu przygotowaniach, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Przypomnijmy, że już na jesień Hyży czekają spore życiowe zmiany, do których z pewnością również czeka ją sporo przygotowań. To właśnie wówczas Maja i jej partner Konrad Kozak mają wziąć ślub na Bali