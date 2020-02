Maja Kapłon zebrała pieniądze na operację. Za 2 tygodnie poleci do USA

Maja Kapłon była finalistką jednego z popularnych programów muzycznych. Jej głos pozostał w pamięci wielu. Gdy świat stał już przed nią otworem, zdarzyła się tragedia. Choć jej kariera stanęła pod znakiem zapytania, dzięki pomocy internautów pojawiła się nadzieja.

24-latka dwa lata temu poszła na casting do programu "The Voice of Poland". Jej występ nie tylko oszołomił publiczność, ale zrobił też ogromne wrażenie na jury. Z każdym kolejnym odcinkiem dziewczyna dawała z siebie coraz więcej, aż doszła do finału. "Ogarnęła mnie ogromna satysfakcja, bo przez całe swoje życie muszę udowadniać, że jestem silna, że daję sobie radę" – wyznała wtedy naszej dziennikarce.