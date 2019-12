WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ludzie + 3 maja ostaszewskaabp marek jędraszewskiekoterroryzm oprac. Klaudia Kolasa 27-12-2019 (14:54) Maja Ostaszewska: "Nie ma czegoś takiego jak 'ekoterroryzm'". Odniosła się do słów Jędraszewskiego Maja Ostaszewska postanowiła uświadomić swoich obserwatorów na temat ekologii i odnieść się do wypowiedzi metropolity krakowskiego Marka Jędraszewskiego, mówiąc, że "ekoterroryzm" nie istnieje. Choć święta już minęły, to w każdym polskim domu pozostała ich namiastka w postaci choinki. Maja Ostaszewska na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie choinki i wyznała, że nie kupiła jej na stoisku z choinkami, a w sklepie ogrodniczym, oraz że jej świąteczne drzewko posiada korzenie, które umożliwią jego posadzenie. "Pobędzie z nami jeszcze kilka dni, potem na tarasie, a kiedy przyjdzie odpowiedni moment, posadzimy ją w naszym ogródku i to będzie kulminacja naszych świątecznych życzeń" – podpisała zdjęcie. Przy tej okazji postanowiła dodać od siebie kilka słów na temat ekoterroryzmu. Maja Ostaszewska – ekoterroryzm Maja Ostaszewska powiedziała wprost: "A propos ostatnich niedorzecznych wypowiedzi o 'ekoterroryzmie'… Nie ma czegoś takiego jak 'ekoterroryzm'. Ekologiczne podejście jest wyrazem rozsądku, coraz większą świadomością ludzi, że pewne dotychczasowe nawyki są szkodliwe dla naszej planety". Aktorka podkreśliła, że ekologia jest wyrazem odpowiedzialności i troski o przyrodę, a także przyszłość kolejnych pokoleń. Dla niej to także wyraz sprzeciwu wobec zadawania cierpienia zwierzętom, próba zatrzymania katastrofalnych skutków dotychczasowego sposobu życia, eksploatacji bez umiaru, pazerności i bezmyślności. "Ekologia wiąże się zatem z odpowiedzialnością, rozsądkiem, empatią, szacunkiem" – podsumowała. Słowa Ostaszewskiej odnoszą się do wypowiedzi metropolity krakowskiego Marka Jędraszewskiego, który w rozmowie z Telewizją Republika wyznał: "Ekologizm to zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko pod postacią nastolatki, to coś co się narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych. To jest sprzeczne z tym wszystkim, co jest zapisane w Biblii, począwszy od Księgi Rodzajów, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga. Bóg się tym światem zachwyca, człowiek jest postawiony jako ukoronowanie całego dzieła stworzenia". Fani zgadzają się z aktorką. "Zgadzam się! Słowa Jędraszewskiego w tym temacie były obrzydliwe" – napisała jedna z obserwatorek. Inna dodała, że również uświadamiała swoją rodzinę na temat ekologii w trakcie świąt.