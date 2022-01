Maja Ostaszewska o śmierci 37-letniej Agnieszki z Częstochowy. Skomentowała to jednym słowem

- To jest sytuacja tragiczna. Okrutne prawo zbiera swoje żniwa. Nie jest to pierwsza taka sprawa, ponieważ wcześniej była Izabela z Pszczyny, a ile tak naprawdę było takich przypadków, tego nie wiemy. Do nas, do Federy, zgłaszają się kobiety, w podobnej sytuacji i wszystkim staramy się pomóc. Kobiety zastanawiają się i pytają nas, kto pierwszy umrze, czy płód, czy one, a może równocześnie. W Częstochowie miałyśmy już jedną sprawę. Kobiecie odeszły wody, lecz wypisano ją ze szpitala i polecono jej, żeby sama w domu monitorowała stan płodu i ewentualnie zgłosiła się do placówki ponownie. Po prostu ryzykuje się życiem kobiety w imię płodu, który bardzo często nie ma szans na przeżycie - powiedziała Kacpura w rozmowie z WP Kobieta.