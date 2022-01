Kaja Godek wydała oświadczenie. "Aborcjonistki żerują na tragedii"

Na oficjalnym Facebooku Kai Godek pojawił się wpis, dotyczący tragedii Agnieszki z Częstochowy. 37-latka trafiła do szpitala w bliźniaczej ciąży, dzieci niestety zmarły w jej łonie. Po kilku tygodniach od śmierci bliźniąt odeszła ich mama. Mąż Agnieszki wydał przerażające oświadczenie o tym, co działo się w szpitalu, do którego trafiła 37-latka. Placówka również zdążyła już wydać oświadczenie. W sprawę zaangażowała się też prokuratura. Godek jasno określiła swoje stanowisko, po raz kolejny powołując się na wyrok TK.