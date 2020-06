Maja Ostaszewska w nowej fryzurze. Krótkie uczesanie to przeszłość

Maja Ostaszewska zapowiedziała powrót do teatru, przy okazji zaprezentowała fanom swój nowy wizerunek. Zapuściła włosy i zrobiła sobie sprężyste loki. W takim wydaniu jeszcze się nie pokazywała.

"Pierwsze po izolacji próby w Nowy Teatr. Szykujemy się do streamingu na żywo i rejestracji "Wyjeżdżamy" już w tę sobotę 20.06 o 19-tej. Na FB i Youtoube teatru. Bądźcie z nami! Dobrze tu wrócić. Do tego ze wsparciem Fumy. To lubię! – napisała aktorka i opublikowała fotografię.