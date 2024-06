Będzie zmiana nazwy urlopu macierzyńskiego? Resort pracy odpowiada

Chociaż w Polsce nadal głównie kobiety zajmują się wychowywaniem małych dzieci, dyrektywa work-life balance wprowadziła istotne zmiany. Dzięki niej Kodeks pracy został uzupełniony o dwutygodniowy urlop ojcowski oraz niezależne prawo do urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców.

Ministerstwo pracy argumentuje, że zgodnie ze słownikową definicją urlopu jako przerwy w pracy, zmiana nazwy "urlop macierzyński" byłaby niezgodna z powszechnym rozumieniem tego terminu. Resort twierdzi również, że taka zmiana mogłaby podważyć zaufanie obywateli do państwa, co jest niezgodne z zasadami konstytucyjnymi.

Pracodawca nie przedłużył jej umowy po urlopie macierzyńskim. Historia pani Anny to przypadek jeden z wielu

