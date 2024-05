Wywołała oburzenie. Podała 117 powodów, dlaczego nie chce być matką

Do grupy osób DINK z pewnością należy modelka Ellie Gonsalves, której instagramowe konto obserwuje ponad 1,2 mln użytkowników. Influencerka, chociaż jest w szczęśliwym związku, nie planuje mieć dzieci. Dodatkowo pod koniec tamtego roku oburzyła internautów, publikując listę aż 117 powodów, dlaczego nie zdecyduje się na wychowanie potomstwa.

Chociaż Gonsalves jest znana z publikowania zdjęć swoich stylizacji i makijażu, to jej kontrowersyjne stanowisko w sprawie macierzyństwa przyciągnęło najwięcej uwagi.

Zdecydowana opinia Gonsalves oraz jej stanowcze postanowienie nie spodobało się internautów, którzy natychmiast zwrócili uwagę, że modelka nie powinna mieć dzieci, ponieważ myśli tylko o sobie i najprawdopodobniej byłaby "złą matką". Od czasu kiedy influencerka podzieliła się swoją listą 117 faktów na temat tego, dlaczego nie chce mieć potomstwa, zrobiło się o niej głośno. Ellie została nawet zaproszona do wydania wiadomości oraz kilku podcastów.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!