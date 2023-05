Anna Pamuła: Matka to człowiek, nie ma "supermocy"

Traktowałam temat macierzyństwa nieco po macoszemu, w końcu pierwszych stron gazet nie zajmują reportaże o macierzyństwie ani o dzieciach. Ale po urodzeniu Józka to macierzyństwo zajmowało najwięcej czasu ze wszystkich moich prac. Bo - umówmy się - to też praca. Niewidzialny etat. Wydawało mi się jednak, że takie tematy, jak polityka, afera pedofilska czy wzrost cen są ważniejsze, bo macierzyństwo po prostu jest. Co można o nim napisać? Kto by się przejmował nacinaniem krocza, depresją poporodową czy urlopem tacierzyńskim, nie mówiąc o tym, co kobieta powinna jeść w połogu, by mieć więcej siły do życia?