Maja Sablewska pozuje topless na balkonie. Uczciła 40. urodziny

Stylistka skończyła 40 lat. Z tej okazji zwróciła również uwagę na ważny problem. W ramach akcji zero waste postanowiła pozbyć się części ubrań z szafy i wręczyć je swoim fanom. Ich również namawiała do podobnego gestu. "Z okazji moich 40 urodzin, rozdaje Wam swoje ubrania, dając im nowe życie, sami zobaczcie ;)" – ogłosiła na Instagramie. Chcąc wziąć udział w akcji Mai Sablewskiej, należy obserwować jej Instastories.

To nie pierwszy raz, kiedy Maja Sablewska pokazuje się nago. Już wcześniej zamieszczała w mediach społecznościowych zdjęcia w łóżku czy w plenerze bez ubrania. Prezenterka pokazuje, że akceptuje swoje ciało i mimo upływu czasu czuje się piękna. "40th birthday. Hot ! Jestem Wam wszystkim bardzo wdzięczna za wszystkie życzenia, które dostałam w dniu moich urodzin. A urodziny były to niezwykle, magiczne, pełne przemyśleń. A tymczasem zapraszam na IGS, gdzie zachęcam Was do moich nowych przemyśleń dotyczących mody. Dodatkowo, z okazji moich 40 urodzin, rozdaje Wam swoje ubrania, dając im nowe życie, sami zobaczcie ;)" – napisała pod zdjęciem Maja Sablewska.