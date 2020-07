Maja Sablewska w żółtym dresie. Podobny zestaw kupicie na wyprzedaży

Maja Sablewska mówi o sobie, że jest stylistką i kreatorką wizerunku. Gwiazda przez kilka lat miała także swój program w telewizji. Dziś, jej stylizacje możemy podziwiać głównie na Instagramie. Najnowsza jest sporym zaskoczeniem - to żółty dres z najnowszej kolekcji znanego domu mody.

Maja Sablewska w dresie za 900 złotych. Podobny model z sieciówki

"900 zł w zupełności wystarczy, by pójść na zakupy i skompletować ciekawą stylizację. Żeby być dobrze ubranym, niekoniecznie trzeba nosić ubrania z drogich sklepów" - powiedziała niegdyś w rozmowie z portalem interia.pl Maja Sablewska. Gwiazda właśnie potwierdziła swoje słowa. Jej najnowsza stylizacja kosztuje bowiem ok. 900 zł.

Żółty dres składający się z krótkiej bluzy i długich spodni to projekt polskiego domu mody La Mania, którego założycielką i dyrektor kreatywną jest Joanna Przetakiewicz. Za przepiękny zestaw w kolorze waniliowym trzeba zapłacić ok. 900 zł. Na wysokość ceny wpływa przede wszystkim materiał. Ten, z którego uszyto dres Mai, posiada certyfikat Global Organic Textile Standard. Gwiazda dobrała do jego jedynie zestaw minimalistycznych pierścionków.