Mają siedmioro dzieci. Niektórzy myślą, że każde z nich ma innego ojca

Kłopotliwe pytania

Tess Giddings przyzwyczaiła do kłopotliwego pytania o ojców swoich dzieci. Nieznajomi zakładają bowiem z góry, że to niemożliwe, by tak niepodobne maluchy miały jednego tatę. - Kiedy pytają mnie, czy wszystkie należą do Chrisa, niesamowicie mnie to rozśmiesza - mówi kobieta w rozmowie z "Mirror".