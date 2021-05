Jak mieszka Anita Lipnicka? Wnętrza jej domu zachwycają

Anita Lipnicka od wielu lat konsekwentnie unika skandali i skupia się na działalności artystycznej. Kilka lat temu w mediach pojawiła się informacja, że artystka jest szczęśliwie zakochana, a jej nowy wybranek to Anglik, Mark Gray. Mężczyzna jest wziętym grafikiem, jednak to niejedyny jego talent. Okazuje się, że mąż piosenkarki ma smykałkę do projektowania wnętrz. Dom pary jest najlepszym przykładem na jego świetny gust.