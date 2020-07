Majka Jeżowska szykuje się do ślubu syna. Powiedziała, jaka jest jej przyszła synowa

"Ogromne się ucieszyłam, że chcą z Zosią stworzyć rodzinę" - wyznała w rozmowie z portalem pomponik.pl. Zdaniem Jeżowskiej przyszła żona jej syna ma wiele cech podobnych do niej - jest ekstrawagancka, empatyczna i bardzo rodzinna.

Obecnie trwają wielkie przygotowania do przyjęcia weselnego. Piosenkarka wyjawiła, że ma być zaaranżowane tak, jakby odbywało się na planie zdjęciowym. Goście będą siedzieć w busach, które na co dzień są przeznaczone dla aktorów i ekipy filmowej. Pomysł zapewne wynika z pasji syna Jeżowskiej, który jest reżyserem i producentem. "Zobaczymy, czy epidemia nie pokrzyżuje tych planów" - dodaje Jeżowska.

Majka Jeżowska cieszy się szczęściem syna i wyjawia swój przepis na udany związek. Zdaniem wokalistki najważniejsze są wspólne pasje, regularne okazywanie sobie czułości, częste rozmowy, zabawa i seks. "To jak z ogrodem. Gdy nie dbasz, zarasta chwastami, dziczeje i wszystko się wali" - podkreśla.

Piosenkarka obecnie jest singielką, ale to nie stanowi dla niej problemu. "Uważam, że czas skończyć z wmawianiem kobietom, że pozostawanie w związku jest receptą na szczęście. Kobiecie potrzebne są miłość, seks i akceptacja w relacji. My nie musimy przynależeć do mężczyzn, tylko czuć się spełnione i szczęśliwe" - puentuje.