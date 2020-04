Majówka 2020. Czy można wyjechać na długi weekend i grillować?

Majówka jest jedną z okazji w ciągu roku do spędzenia kilku dni razem z najbliższymi podczas krótkiego wypoczynku. Niestety, choć w tym roku 1 maja wypada w piątek, nie możemy pozwolić sobie na typowe świętowanie majówki 2020 . Z powodu wielu obostrzeń i nakazów, najlepiej pozostać w domu z rodziną, niż ryzykować i przemieszczać się do innych miejsc. Czy podczas majówki można grillować ze znajomymi?

Majówka 2020 – czy można wyjeżdżać na weekend?

Majówka 2020 – czy można grillować?

Każda majówka nieodłącznie wiąże się z grillowaniem na świeżym powietrzu. Nie można co prawda rozpalać ognisk czy grilla w miejscach biwakowych, to jednak nie oznacza, że we własnym ogródku jest to zakazane. Na szczęście majówka 2020 przebiegnie pod znakiem grillowania, ale wyłącznie w towarzystwie domowników – z powodu zakazu zgromadzeń, zaproszenie znajomych jest wykluczone. Pamiętaj, że może to grozić surową konsekwencją w postaci mandatu!