Majstersztyk. Strój "królowej pieczarek" to hit na komunię

Kamila Boś, znana z programu "Rolnik szuka żony", szybko zyskała popularność. W ósmej edycji telewizyjnego hitu nie znalazła miłości, ale zaskarbiła sympatię telewidzów. Rolniczka jest aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje blisko 200 tys. osób. Internauci znajdują tam nie tylko treści, które dotyczą uprawy pieczarek, z których słynie Kamila Boś.

Kamila Boś z modą za pan brat

Coraz częściej rolniczka dzieli się z fanami zdjęciami swoich stylizacji, które mogą być inspiracją dla wielu kobiet. Kamila Boś lubi bawić się modą i jest na bieżąco z trendami. Od czasu do czasu pokazuje się również na eventach lub uroczystych wydarzeniach. To też świetna okazja, by podejrzeć, jak się ubrała.

Alternatywa dla klasycznego garnituru

Naszą uwagę zwróciła ostatnia stylizacja "królowej pieczarek", którą podzieliła się na InstaStories. Kamila Boś zrezygnowała z klasycznej wersji damskiego garnituru. Zamiast marynarki na ramiona zarzuciła kamizelkę. Dobrze skrojony model podkreślił sylwetkę i nadał stylizacji charakteru.

Kamila Boś w modnym komplecie © Instagram.com | kamila.bos

Duży plus za spodnie. Szerokie i długie nogawki, które przykrywają niemal całe buty, to sprytny sposób, by optycznie wydłużyć nogi. Takie garniturowe spodnie możesz też nosić do białego T-shirtu i jeansowej kurtki. Stylizacyjne możliwości są nieograniczone, więc komplet w stylu Kamili Boś sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i większe wyjście.

Znane Polki pokochały te kamizelki

Garniturowe kamizelki cieszą się dużą popularnością wśród gwiazd. Na piaskowy model z satynowym tyłem zdecydowała się ostatnio Maja Ostaszewska. Aktorka wybrała beżowy total look na premierę filmu dokumentalnego "Poza widokiem, na skraju lasu".

Maja Ostaszewska w beżowym total looku © AKPA

Takie komplety lubi też Olga Kalicka. Przeglądając jej profil na Instagramie, trzeba przyznać, że aktorka czuje się najlepiej w intensywnych kolorach. W fioletowym garniturze wygląda obłędnie. Taka letnia alternatywa dla klasycznych garniturów damskich (albo sukienek, które wybieramy na wesele czy komunie) to ukłon w stronę mody lat 90. My jesteśmy na tak!

Olga Kalicka w liliowym komplecie © Instagram | olgakalicka

