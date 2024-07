Hit na wesele. Suknia Cichopek nie ma sobie równych

Klasa po kilkakroć! Katarzyna Cichopek to jedna z lepiej ubranych polskich gwiazd. Choć zdarzają jej się modowe wpadki, ostatnie stylizacje aktorki to nie lada gratka dla miłośniczek mody.

Instagramowy profil gwiazdy "M jak miłość" to prawdziwa skarbnica inspiracji dla kobiet w każdym wieku. Jak ubiera się Katarzyna Cichopek? Na co dzień stawia na maksymalny komfort. W garderobie aktorki dominują jeansowe szorty, T-shirty z nadrukiem oraz spodnie palazzo.

Całość uzupełniły srebrne sandały z paseczkiem wokół kostki. To ciekawa odmiana i zarazem alternatywa dla cielistych czółenek. Metaliczne buty cieszą się w tym sezonie dużą popularnością.

W połączeniu z pudrową sukienką prezentowały się nienagannie. Co na to internauci? "Śliczna sukienka", "Figura idealna", "Ależ elegancko" - czytamy w sekcji komentarzy.

