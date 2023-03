Makaron klei się po ugotowaniu? Znamy na to prosty patent

Oficjalnie, wyróżnia się jego 300 rodzajów, z czego najpopularniejsze to spaghetti, penne, farfalle i tagliatelle. Jadany jest zarówno na słodko, jak i na słono. Makaron jest znany na całym świecie, a ilość przepisów na jego przygotowanie można liczyć w tysiącach. W teorii jego przygotowanie jest bardzo łatwe, jednak potrafi przysporzyć wielu problemów, zwłaszcza kiedy makaron bardzo się do siebie klei. Jak tego uniknąć?

- duży garnek — im szerszy i wyższy, tym więcej miejsca dla makaronu, co zminimalizuje ryzyko sklejenia się;

- mało mieszania — mieszanie makaronu w trakcie gotowania wcale nie jest potrzebne, ponieważ niepotrzebnie wpływa na strukturę makaronu, co może skutkować późniejszym klejeniem się;

- gotowanie al dente — klejący się makaron to często zbyt długo gotujący się makaron, dlatego najlepiej jest trzymać się zaleceń producenta, które podane są zwykle na tyle opakowania.

Jednym z popularnych mitów, dotyczących gotowania makaronu, jest konieczność dodawania do niego oleju albo oliwy z oliwek, co przyprawia wielu Włochów o zawroty głowy. Tak naprawdę ten zabieg wcale nie zapobiega sklejaniu się makaronu, a tylko wydłuża jego czas gotowania i dodaje kaloryczności. Nie powinno się także płukać makaronu po ugotowaniu. Najlepiej jest przygotować sos w trakcie gotowania makaronu, aby świeżo ugotowany makaron od razu połączyć z sosem.

Makaron powinno się gotować w gorącej, a dokładniej, wrzącej wodzie, przez ok. 7-9 minut. Najlepiej jest trzymać się zaleceń producenta. Wody w garnku powinno być możliwie dużo, a sam garnek powinien być szeroki i stosunkowo wysoki. Solenie wody w trakcie gotowania makaronu nie jest koniecznie — można zrobić to po ugotowaniu i w żaden sposób nie wpłynie to na długość jego przygotowania.