Makijaż na Halloween 2020 – jak wykonać szybki makijaż na imprezę? Makijaż na Halloween może być przerażający, ale wcale nie musi. Na imprezę z okazji Halloween możesz wybrać upiorne przebranie i dopasowany do niego makijaż, ale możesz postawić również na coś bardziej stonowanego. Jakie są rodzaje halloweenowego makijażu? Jakie makijaże będą modne na Halloween 2020? Jak zrobić makijaż na Halloween krok po kroku? Makijaż na Halloween 2020 – jakie są rodzaje makijażu? Makijaż na Halloween zazwyczaj kojarzy się z krwawymi ranami lub białą twarzą stylizowaną na zjawę, jednak nie zawsze musi tak wyglądać. Ważne jest, żeby make-up przyciągał uwagę i był wyjątkowy - zdecydowanie nie taki sam, w jakim chodzisz na co dzień do pracy. Pomysłów na makijaż jest wiele, więc musisz dopasować swoją charakteryzację do stroju, a także swoich makijażowych umiejętności. A więcjaki makijaż można zrobić na Halloween? · Kobiecy z mocno podkreślonymi oczami: kobiecy, wieczorowy makijaż zawsze wygląda dobrze i sprawdzi się również na Halloween. Twoja twarz nie musi przecież ociekać sztuczną krwią! Jeśli nie masz wielu produktów do makijażu i nie chcesz wykonywać charakteryzacji jak do filmu grozy, wystarczy estetyczny wieczorowy makijaż, który będzie pasował do wielu przebrań. Podkreśl oczy mocniej niż zazwyczaj (na przykład wyrazistą kreską albo smoky eyes), użyj trochę rozświetlacza i nałóż szminkę w wyrazistym kolorze. · Proste motywy zwierzęce: jeśli przebierasz się za kota albo sarenkę, masz ułatwione zadanie. Możesz po prostu pomalować się tak jak zazwyczaj i dodać niewielkie, zwierzęce elementy. Jeśli przebierasz się za kota, przyciemnij czubek nosa i narysuj wąsy, możesz również dodać małe cętki. Makijaż sarenki zacznij od wyrysowania nosa, następnie dorysuj na policzkach trochę piegów i biało-brązowych plamek. Żeby zwierzęcy makijaż był bardziej efektowny, mocniej podkreśl oczy i wydłuż ich kształt za pomocą kredki do oczu albo eyelinera. · Czaszka: taki makijaż to prawdziwy halloweenowy klasyk, jednak jest już trochę trudniejszy do wykonania. Do zrobienia takiego makijażu będziesz również potrzebować białej kredki albo specjalnej farbki do malowania twarzy. · Makijaż w stylu pop art:jest bardzo prosty do wykonania, a przy tym niezwykle efektowny. Do tego, taki makijaż doskonale pasuje do prostej sukienki, na przykład małej czarnej, z którą stworzy przebranie z klasą. W zależności od przebrania możesz pokusić się również o bardziej szalony makijaż, na przykład namalować na twarzy kreskówkowe elementy, zrobić charakteryzację przypominającą jakiegoś superbohatera, zombie albo ozdobić twarz krwawymi ranami i plastrami. Makijaż na Halloween 2020 – jak zrobić makijaż na Halloween krok po kroku? Jeżeli biegniesz na imprezę z okazji Halloween po pracy i nie masz zbyt dużo czasu na przebranie i makijaż postaw na klasykę, czyli bladą twarz, podkreślone oczy i usta w kolorze krwistej czerwieni. Do makijażu w tym stylu załóż czerwoną albo czarną sukienkę, buty na wysokim obcasie i jesteś gotowa na imprezę! Jak krok po kroku wykonać prosty makijaż na Halloween? 1. Oczyść skórę twarzy, nałóż tonik i krem, których zwykle używasz. 2. Możesz użyć bazy pod makijaż, która ujednolici skórę. 3. Rozprowadź równomiernie na całej twarzy najjaśniejszy podkład albo podkład zmieszany z rozjaśniaczem. Możesz użyć również białej farby do twarzy. 4. Delikatnie wykonturuj twarz za pomocą bronzera w chłodnym odcieniu. Możesz nałożyć odrobinę chłodnego różu. 5. Na powieki nałóż cień, wybieraj ciemne odcienie, ale oczy niekoniecznie muszą być pomalowane na czarno. Dobrze będzie wyglądał na przykład granat, ciemny fiolet, grafit albo butelkowa zieleń. Dokładnie rozetrzyj cienie, ale nie przejmuj się, jeśli makijaż oka nie będzie idealny. 6. Podkreśl oczy wyrazistą, czarną kreską, dla lepszego efektu możesz dokleić sztuczne rzęsy. 7. Pomaluj brwi – podkreśl je nieco mocniej niż zazwyczaj albo użyj ciemniejszego koloru. 8. Na końcu nałóż na usta szminkę w intensywnym, ciemnym kolorze, na przykład bordową, krwistoczerwoną, fioletową albo nawet czarną. Wykonując makijaż na Halloween, daj się ponieść fantazji – to doskonała okazja do eksperymentów i zabawy.