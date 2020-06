WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Makijaż oka przy opadającej powiece - porady + film Opadająca powieka to aspekt urody, który nie musi być wadą, jednak przy wykonywaniu makijażu wymaga specjalnego traktowania. Na czym polega opadająca powieka? Jaki może wywoływać efekt wizualny i jakiego makijażu wymaga? Zaopatrz się w dobre pędzle i cienie do powiek Hebe, a my podpowiemy Ci, jak stworzyć piękny makijaż otwierający oko. Co to znaczy, że ktoś ma opadającą powiekę? Jak ona wygląda? Gdy mówimy „opadająca powieka", nie mamy wcale na myśli fragmentu skóry najczęściej określanego jako "powieka" i okalającego bezpośrednio gałkę oczną. Na powiekę składają się bowiem dwa obszary okolic oczu – wyżej wspomniany (jest to tzw. powieka ruchoma) oraz ten, który mieści się tuż pod brwią (czyli powieka nieruchoma). Czy opadająca powieka to wada? Wiele gwiazd uznanych za piękności charakteryzuje się opadającą powieką (chociażby Claudia Schiffer, Michelle Williams, Jennifer Lawrence czy Katie Holmes), dlatego z pewnością nie można jednoznacznie uznać jej za wadę urody. Jednak niekiedy zbyt duża ilość skóry w tym miejscu sprawia, że fałda powieki nieruchomej całkowicie zasłania załamanie powieki. Ten efekt może się w znacznym stopniu pogłębiać wraz z wiekiem, gdy skóra twarzy (szczególnie delikatna i cienka skóra okolic oczu) traci jędrność i elastyczność. Kiedy opadająca powieka może być utrapieniem? Opadająca powieka może – choć nie musi – sprawiać, że nasze spojrzenie nabierze "ciężkiego” wyrazu. Może wpływać na nasze rysy twarzy, nadając im nieco smutnego lub zmęczonego charakteru. Może również postarzać. Bywa kłopotliwa przy wykonywaniu makijażu, bo w niektórych skrajnych przypadkach make-up na górnej powiece może wręcz stać się niewidoczny, gdyż opadająca powieka nieruchoma całkowicie go zakryje. Opadająca powieka to cecha, którą stosunkowo łatwo można skorygować, uciekając się do dobrodziejstw chirurgii plastycznej. Jeśli jednak nie masz takiej możliwości albo nie czujesz takiej potrzeby, możesz okiełznać opadającą powiekę również bez pomocy skalpela ani innych zabiegów, a jedynie umiejętnie dobierając makijaż oka. Zobacz instruktaż wykonywania make-upu opadającej powieki na poniższym filmie. Podstawowe zasady makijażu oka przy opadającej powiece W przypadku opadającej powieki warto nauczyć się kilku zasad, a następnie stosować je nawet przy delikatnym, codziennym makijażu. 1.Odpowiednie przygotowanie skóry – w przypadku opadającej powieki jest szczególnie istotne, bo taki typ budowy powieki sprzyja rozmazywaniu się i odbijaniu nałożonych cieni, kresek, tuszu itd. Warto więc na początku dokładnie wklepać w skórę odpowiednią bazę pod cienie do powiek. Ewentualnym zamiennikiem bazy może być korektor, szczególnie o płynnej konsystencji, który później zastyga. Z kolei powierzchnię powieki nieruchomej – czyli przestrzeń pod brwią – warto potraktować matowym cieniem w cielistym kolorze, dzięki czemu uzyskamy jednolite tło pod dalsze cieniowanie. 2.Malowanie zewnętrznego kącika pod i nad załamaniem – jednym z najlepszych sposobów na makijaż opadającej powieki jest podkreślenie ciemniejszym cieniem powieki ruchomej w okolicy zewnętrznego kącika. Koniecznie trzeba jednak wyjść również ponad linię załamania powieki nieruchomej, dzięki czemu to załamanie stanie się mniej widoczne. Warto zacząć od kolorów "transferowych” – niewiele ciemniejszych od naszej skóry, stopniowo dodając ciemniejsze cienie. W ten sposób utworzą nam się piękne, łagodne przejścia. 3.Cierpliwość i dokładność – te zasady powinny nam przyświecać właściwie niezależnie od tego, jaki rodzaj makijażu wykonujemy. W przypadku tego make-upu ważne jest ostrożne rozcieranie wszelkich linii i dopiero wówczas dokładanie koloru, tak aby tworzyć gradienty cieni, a nie ostre linie. 4.Subtelne podkreślenie dolnej powieki – najlepiej kolorami korespondującymi z tymi, które zastosujemy do malowania powieki górnej. Warto zainwestować w sprawdzone i świetnie korespondujące ze sobą kolorystycznie paletki cieni do powiek Hebe. Dobrym pomysłem może być rozpoczęcie makijażu oka właśnie od pomalowania dolnej powieki cieniami i przedłużenie tej linii po zewnętrznej stronie oka (tak, aby była przedłużeniem linii wodnej). Dzięki temu będziemy już mieć wyznaczoną granicę cieniowania. 5.Odpowiednie pędzle – dobre narzędzia do pracy to jeden z kluczy do sukcesu. Sięgnij po niewielkie, precyzyjne pędzelki stworzone specjalnie do nakładania cieni oraz o nieco dłuższym i luźniejszym włosiu do ich rozcierania. 6.Jeśli kreska, to raczej cienka – czarną kredką najlepiej podkreślić oko tylko tuż przy samej linii rzęs, natomiast w przypadku dolnej powieki można w ogóle zrezygnować z tak mocnego akcentu. Kreskę warto delikatnie rozetrzeć, aby ładnie wtapiała się w cienie. Odrobinę grubsza może być tylko w okolicach zewnętrznego kącika oka. materiały partnera Opadająca powieka – dodatkowe triki optycznie powiększające oko Poznaj również sprytne triki, dzięki którym ułatwisz sobie pracę nad makijażem: o Jak malować cieniami dolną powiekę? Można "zjechać” z cieniem niżej niż zdaje nam się, że się powinno. Dla ułatwienia można lekko zmrużyć oko i nałożyć cień na tworzącą się wówczas „"poduszeczkę”. o Na wewnętrznej stronie powieki warto zastosować jasny cień (może być nawet rozświetlający lub perłowy) – otwiera to oko i optycznie je powiększa. o Ważne jest podkreślenie rzęs. Jeśli chcemy uzyskać piękny efekt, warto potraktować rzęsy zalotką, a następnie porządnie wytuszować (nigdy w odwrotnej kolejności). Dobrym pomysłem mogą być też sztuczne rzęsy – najlepiej połówki po zewnętrznej stronie powiek, które dodatkowo podkreślą kącik oka i ukryją opadającą powiekę. o Na linii wodnej dolnej powieki warto zastosować jasną (np. cielistą) kredkę. Dzięki temu dodatkowo powiększamy i otwieramy oko, jest to też świetny sposób na ukrycie oznak zmęczenia. Błędy przy malowaniu oka z opadającą powieką Znajomość ogólnych zasad makijażu w starciu z opadającą powieką może nie wystarczyć, a nawet zaszkodzić, jeśli ich nie zweryfikujemy.

Czego nie powinno się robić przy makijażu opadającej powieki? 1.używać błyszczącego, rozświetlającego cienia na całej powiece – podkreślenie nieruchomej powieki w ten sposób nie powiększy nam optycznie oka, lecz uwypukli opadającą powiekę; 2.nakładanie cienia tylko na ruchomą powiekę – wówczas nadmiarowy fałd skóry przy otwartych oczach może częściowo lub nawet całkowicie zakryć nasz makijaż; 3.malowanie grubych kresek eyelinerem – przytłacza to ruchomą powiekę i nadaje oku zmęczonego wyrazu, a dodatkowo, stwarzając kontrast między czernią eyelinera a cieniem na powiece nieruchomej, podkreśla efekt opadającej powieki; 4.zbyt mocne podkreślanie dolnej powieki, żeby odwrócić uwagę od opadającej powieki – w rzeczywistości makijaż dolnej powieki powinien pasować do tego, co będzie na górze, korespondować z kolorami i intensywnością, ale absolutnie nie przytłaczać. Zbyt mocne podkreślenie dolnej powieki względem górnej wizualnie "zamknie" oko i będzie wyglądać nieestetycznie; 5.stosowanie przesadzonych sztucznych rzęs – zbyt długie mogą dotykać do powieki nieruchomej lub nawet do brwi i przez to wyglądać nienaturalnie lub nawet karykaturalnie. materiały partnera Malowanie kreski eyelinerem na oku z opadającą powieką – da się? Nie jest prawdą, że eyeliner jest zakazany dla osób w opadającą powieką, ale faktycznie malowanie nim kresek może być trudniejsze. Miłośniczki eyelinera powinny przede wszystkim pamiętać, że w tym przypadku mniej znaczy więcej i linia powinna być jak najcieńsza. Zbyt gruba kreska namalowana eyelinerem będzie wyglądać bardzo niekorzystnie. Jest to ważne szczególnie w obszarze przy wewnętrznym kąciku oka. Na połowie powieki bliższej zewnętrznemu kącikowi kreska może się nieco pogrubiać (ale z wyczuciem). Kolejną istotną kwestią jest tzw. "jaskółka", czyli charakterystyczne wywinięcie do góry kreski. Zazwyczaj załamanie linii powinno znaleźć się w takim miejscu, aby stanowiła ona przedłużenie linii wodnej dolnej powieki. Jednak w przypadku opadającej powieki może to sprawić, że część linii znajdzie się w załamaniu, a to całkiem zaburzy estetykę makijażu. Dlatego linię tę warto poprowadzić nieco dalej, tak jak gdyby była przedłużeniem cienia na dolnej powiece. Pamiętajmy, że zdarza się, że w przypadku bardzo mocno opadającej powieki malowanie kreski eyelinerem będzie niewskazane. Nie zrażajmy się jednak, gdy za pierwszym razem makijaż będzie nieudany – każde oko jest inne i najlepiej metodą prób i błędów odnaleźć sposób na idealny makijaż naszej opadającej powieki.