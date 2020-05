Makijaż permanentny ust. O czym warto wiedzieć przed zabiegiem?

Makijaż permanentny ust – przebieg zabiegu

Gdy po przeprowadzeniu wywiadu i rozmowy z lingeristką nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonania makijażu permanentnego ust, można zacząć zabieg medycyny estetycznej. Na usta zostaje nałożona maść znieczulająca oraz rysunek docelowego kształtu ust. Cały czas lingeristka konsultuje z klientką decyzję o finalnym efekcie – w makijażu permanentnym ust chodzi o zatuszowanie defektów w naturalnych wargach i kolorze ust. Następnie wykonywany jest kontur, dzięki którym wargi wydają się pełniejsze, a dopiero potem przechodzi się do wypełnienia barwnikiem. Zabieg makijażu permanentnego trwa około 2 godziny, ale dopiero po 4 tygodniach konieczne jest uzupełnienie barwnika. Po kilku dniach od zabiegu skóra na ustach zacznie się łuszczyć, co powoduje zniknięcie nawet do 50% barwnika, stąd potrzeba uzupełnienia koloru. Makijaż permanentny ust jest dosyć bolesny i może powodować dyskomfort.