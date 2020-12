Mała czarna na wiele okazji. Sukienki sylwestrowe i nie tylko

Brak ci inspiracji na stylizację na ostatni wieczór i noc 2020 roku? Na pewno nie jesteś sama. W ostatnich latach popularne stało się wybieranie na tę okazję ubrań, które będziemy potem nosić na co dzień.

Nieśmiertelna mała czarna

Tej bohaterki damskiej szafy przedstawiać nie trzeba. Mała czarna zawsze się obroni, a jej zdolność do dopasowania się do dowolnych dodatków jest wszystkim dobrze znana. Dodasz sobie nieco tajemniczości, jeśli dopasujesz do niej koronkową narzutkę, a blasku – jeśli urozmaicisz błyszczącą biżuterią w kolorze srebrnym lub złotym. Jej uniwersalność pozwoli nosić ją na wiele okazji, w różnych miejscach i podczas każdej pory roku.

Oczywiście nikt nie musi ograniczać się do najprostszych sukienek, tylko dlatego, żeby nosić je na co dzień. Zaletą stonowanego, neutralnego koloru jest to, że nawet fantazyjna, zdobiona sznurowaniami, bufkami i falbanami sukienka w kolorze czarnym rzadko wygląda na przesadzoną, bo dekoracyjne detale tonuje odpowiednia barwa.

Unikasz jak ognia dopasowanych sukienek? Może warto skusić się na taki model tym razem, ale... postawić na odpowiedni. Akcent drapowania albo marszczenie umieszczony w talii, albo elastyczna dzianina, z której szyje się niektóre czarne sukienki, sprawią, że kreacja będzie leżeć idealnie, a ty poczujesz się komfortowo. To dla ciebie za mało? Możliwe, że zaradzą temu modelujące rajstopy do eleganckich kreacji. To już nie niewygodna bielizna modelująca, w której czujesz się jak w pancerzu. Modelują subtelnie, pozostawiają pełną wygodę i świetnie wygładzają ewentualne fałdki w newralgicznej okolicy ud, brzucha, bioder i pośladków.

Sukienki na duże okazje… i nie tylko

Typowe sukienki na święta, eleganckie okazje czy imprezę to często efektowne kreacje albo bardzo eleganckie ubrania. W ciągu roku niewiele jest okazji poza karnawałem, aby sięgnąć do szafy po takie ubrania. Zalegają w garderobie latami, a szkoda... Prostym sposobem na to, aby czuć się pięknie, elegancko i niepotrzebnie nie wydać pieniędzy są modele "2 w 1" - wystarczająco uniwersalne, aby włożyć je do szpilek na kolację i botków oraz płaszcza. Doskonały przykład to mała czarna.

Sukienka jak kameleon - w ponadczasowej czerni

Klasyczna elegancja, a nawet minimalizm - takie sukienki są najbardziej uniwersalne, łatwo dobrać do nich botki czy kozaki, a za kilka miesięcy baleriny lub sandały. Doceń te ubrania "kameleony", bo dają najwięcej możliwości. Najbardziej wpadły nam w oko proste sukienki, ale z delikatnym akcentem: rozcięciem na udzie, subtelnym sznurowaniem albo błyszczącą aplikacją.

Subtelne prześwity - kobiece, subtelne, oryginalne