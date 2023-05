Mała zmiana – wielki efekt. Czyli dlaczego zmiana oprawek jest w stanie odmienić nasze życie

Okulary są świetnym przykładem na to, jak z pozoru jedynie dodatek do stroju może całkowicie go zmienić, a nawet wpłynąć na nasze samopoczucie i postrzeganie siebie. Kiedy założymy stonowane, klasyczne oprawki, dodamy sobie wiary we własne możliwości, sprawimy, że inni (i my same) będziemy postrzegać siebie jako profesjonalistki, z których zdaniem należy się liczyć. Wiecie, że sposób, w jaki okulary zmieniają postrzeganie ich posiadacza, jest przedmiotem badań? Wychodzi z nich, że okularników postrzega się jako inteligentniejszych, godnych zaufania i o wyższym statusie społecznym. Wystarczy tylko, żeby sami zainteresowani uwierzyli, że lista tych superlatyw odnosi się do nich, i gotowe – koło zamachowe zmian ruszyło.