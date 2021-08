Małgorzata Halber wyszła za mąż. "Jestem w podróży poślubnej, ale..."

- Jestem w podróży poślubnej, ale mam czasami dostęp do internetu. Nie ma drugiej rzeczy, która tak mnie uruchamia jak pogarda (...) Ilość pogardy, którą generuje tragedia w Lubinie jest dla mnie przytłaczająca. Pogardy w każdą stronę. Chęci ferowania wyroków prosto ze swojej kanapy/działki/siedzenia w tramwaju. Pod adresem każdej ze stron. Nie, nie przekonacie mnie, że TO TYLKO INTERNET. Bo przede wszystkim to jest brak zrozumienia , że ta sprawa dotyczy ludzi. Że to jest tragedia. I najbardziej oczywiście mnie boli to, co mi najbliższe. Czyli, że skoro ćpun, narkoman, to jest podkategorią człowieka. To znaczy, że obowiązują inne kategorie oceny. Mieliśmy na etyce takie klasyczne ćwiczenie: tonie łódź, a my mamy możliwość uratowania jednej osoby. Są tam dziecko, jego matka, przestępca i człowiek, który może wymyślić lekarstwo na raka. Wydaje się, że pytanie brzmi: kogo uratujemy. Ale ono tak naprawdę brzmi: kto i co uprawnia nas do wartościowania ludzkiego życia - napisała Małgorzata.