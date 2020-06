Małgorzata i Rafał Trzaskowscy zostali małżeństwem 18 lat temu. Teraz pokazali zdjęcia ze ślubu

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy są zgraną parą. We wspólnym wywiadzie dla magazynu "Newsweek" wyznali, że w domu prawie w ogóle nie rozmawiają o polityce. Prezydent Warszawy wraz z żoną wyjaśnili, że ich relacja opiera się na partnerstwie i choć są razem już 18 lat, to nigdy się nie nudzą.

Trzaskowski na pytanie o to, jaką pierwszą damą byłaby jego żona, odpowiedział: "Gośkę męczy to samo, co mnie, czyli celebra, więc bylibyśmy bardziej naturalni niż dzisiejsza pierwsza para". Nic dziwnego więc, że Małgorzata Trzaskowska dopiero od niedawna prowadzi swój publiczny profil na Instagramie. Teraz dodała ich wspólne zdjęcie ze ślubu.