Małgorzata Kożuchowska błyszczała na premierze filmu "Gierek". Jej kreacja robi wrażenie

Aktorka znana z zamiłowania do mody postawiła na stylizację w czerwieni. Na tę szczególną okazję wybrała długą do kostek, dopasowaną suknię z koronkowymi wstawkami oraz głębokim dekoltem. Na ramiona zarzuciła natomiast elegancką marynarkę dokładnie w takim samym odcieniu co kreacja.