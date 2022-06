Małgorzata Kożuchowska podjęła decyzję. Jej tata był zachwycony

"Wciąż opowiadał Jasiowi, jak jego mama była mała i zabierał ją na swój kawałek ziemi, na której uprawiał warzywa i owoce. Marzył, że chciałby znów mieć takie miejsce, by móc zabierać tam wnuka i zarażać go miłością do natury" - mówiła w tygodniku "Na Żywo" osoba związana z rodziną Kożuchowskiej.