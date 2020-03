Małgorzata Kożuchowska pokazała zdjęcia z ogrodu. Fani zalali ją falą pytań

Małgorzata Kożuchowska przestrzega zasad kwarantanny i szczerze zachęca do tego innych. By zapewnić fanom odrobinę rozrywki w tym trudnym czasie izolacji, chętnie angażuje się w różne inicjatywy, jak gra w internetowym mini serialu czy czytanie bajek online. Teraz postanowiła z kolei przesłać im odrobinę dobrej energii.

"Chwila relaksu w ogrodzie (teraz szczególnie doceniam) i od razu dzień staje się lepszy. Przesyłam do was promienie słoneczne i pozytywną energię, pięknego dnia!" – napisała pod zdjęciami. Pozuje na nich siedząc na kanapie, w towarzystwie swojego psa.

Urocze zdjęcia wzbudziły ogromne zainteresowanie fanów, którzy zaczęli wypytywać aktorkę niemal o wszystko – począwszy od swetra, aż po rasę psa i markę mebli ogrodowych. "Piękny sweterek, skąd?", "co to za rasa pieska?", "a skąd meble do ogrodu?" – wypytywali, a aktorka z cierpliwością odpowiadała na każde pytanie.