Małgorzata Kożuchowska w letniej stylizacji. Andrzej Duda docenił jej gust

Andrzej Duda docenia starania Małgorzaty Kożuchowskiej

Stylizacja przypadła do gustu fanom aktorki. Internauci nie szczędzili jej komplementów pod zdjęciem. "Pani Małgosiu, piękna stylizacja", "Skąd buty? Czad!", "Pani styl to majstersztyk. Uwielbiam od lat. Wiek to tylko liczba a Pani jest jak wino. Pozdrawiam serdecznie!" - pisali w komentarzach.