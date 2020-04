Małgorzata Kożuchowska wyznaje. "Poczułam wtedy, jakby zawalił się świat"

Małgorzata Kożuchowska nie unika trudnych tematów podczas rozmów z dzieckiem . Jak przyznała, bardzo zaskoczyło ją wyznanie 6-letniego Jasia, który stracił kolegę z przedszkola. 3-letni chłopiec zachorował, rodzice stoczyli walkę o jego życie, którą niestety przegrali. To przykre wydarzenie odbiło się też na rodzinie Małgorzaty Kożuchowskiej.

W wywiadzie dla "Twojego Stylu" aktorka przyznała, że czuła się przez to nieszczęśliwa. "Mamo, a wiesz, dlaczego chciałbym pójść do nieba? – zapytał mnie syn. – Bo tam jest mój kolega Franio i bym się z nim spotkał. Widziałam Frania ledwie kilka razy, a poczułam wtedy, jakby zawalił się świat" – przyznała aktorka. To bardzo ją poruszyło.