Małgorzata Kożuchowska zaskoczyła wyznaniem. "Zakochiwałam się niejednokrotnie"

- Dawno, dawno temu, kiedy byłam młodą osobą i szukałam swojej drugiej połówki, zastanawiałam się, czy chcę być żoną, mieć rodzinę, czy może chcę poświęcić się w stu procentach pracy zawodowej i to jest mój sposób na życie - opowiadała aktorka. - Pomyślałam sobie: co jest testem na to, że to jest "ten ktoś"? Że to jest "ta osoba"?