Małgorzata Kożuchowska cieszy się końcówką lata. Przesiaduje w ogrodzie w fikuśnej stylizacji

Uwagę zwracają paznokcie Małgorzaty Kożuchowskiej

Stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej z ogrodu nie zawiera żadnych dodatków. Co więcej, aktorka nie ma na sobie nawet butów. Dzięki temu widzimy, że zarówno u stóp, jak i u rąk postawiła na pastelowy odcień niebieskiego lakieru do paznokci. To ostatni moment, by postawić na taki kolor, gdyż jesienią w stylizacji manicure i pedicure będą jak zwykle rządzić głębokie czerwienie czy brązy i szarości.