Małgorzata Opczowska zadała szyku. Ten zestaw nigdy nie wyjdzie z mody

Dzwony są hitem sezonu

Moda z lat 90. wróciła do nas jak bumerang. To oznacza, że dzwony są hitem tej jesieni. Rozszerzające się ju dołowi spodnie, dostępne są prawie we wszystkich sieciówkach. Pasują niemal do każdego typu budowy, dlatego kobiety i mężczyźni często po nie sięgają. Wysmuklają, a jeśli tak jak Małgorzata Opczowska dodamy do nich szpilki, nogi będziemy miały jak do nieba.