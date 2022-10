Małgorzata Rozenek-Majdan baletnicą? Opublikowała film z sali treningowej

Małgorzata Rozenek-Majdan zdradza sekret swojej wysportowanej sylwetki

W parze z aktywnością fizyczną idzie odpowiednio dobrany plan żywieniowy. Małgorzata Rozenek-Majdan w rozmowie z Jastrząb Post wyznała, że w swojej diecie unika trzech produktów. - Cukru, mięsa i alkoholu. To są trzy rzeczy, których wyeliminowanie jest przepisem nie tylko na zdrową sylwetkę, ale przede wszystkim na zdrowie. To, co jest ważne, to to, że ja jestem osobą, która jest także bardzo odporna fizycznie. Niestraszne mi są katary, przeziębienia. Ja nie choruję. Cukier jest tragiczny, alkohol dla kobiety, która jest po 30-stce i ma jakieś wypełniacze na twarzy, to już w ogóle jest tragedia. No i mięso. Mięso wbrew pozorom zabiera nam siłę, a nie ją daje – wyjawiła.