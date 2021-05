Małgorzata Rozenek-Majdan i Radek Majdan prawie zostali wyrzuceni z hotelu. Wesele miało ich zagłuszyć

- My naprawdę się mało kłócimy. Raz pokłóciliśmy się w Londynie i to była taka awantura, że myślałam, że nas z hotelu wyrzucą. Bo jak my się już zaczynamy kłócić, to ja po prostu nie umiem się zatrzymać. I jeszcze pamiętam, że tam było hinduskie wesele, miałam nadzieję, że to hinduskie wesele przytłumi całą sytuację - wspomina w rozmowie z Jastrząb Post Rozenek-Majdan.