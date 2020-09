Małgorzata Rozenek-Majdan pozuje w futrzanych klapkach. Internauci nie mieli litości

Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała na swoim profilu na Instagramie serię fotografii z salonu. I tak widzimy na nich, jak siedzi na kanapie w modnej stylizacji. Perfekcyjna Pani Domu ma na sobie cielisty komplet od Łukasza Jemioła oraz kardigan w kolorze nude z jego kolekcji. Zresztą pierwszy komentarz pod postem jest autorstwa projektanta. "Gosia pięknie wyglądasz w naszym swetrze" - napisał. Stylizację uzupełniła o klapki. I to właśnie one wywołały dyskusję.

Małgorzaty Rozenek-Majdan w futrzanych klapkach

Na zamieszczonym zdjęciu widzimy futrzane klapki. Pomimo że żona Majdana zaznaczyła w hasztagu, że nie jest to prawdziwe futro, internauci i tak nie pozostawili na niej suchej nitki. "Wszystko pięknie, ale szkoda, że nie myśli pani o tym, co ma na nogach. Kocha pani swoje psy, niech pani kocha także inne zwierzęta i nie wspiera tego okrucieństwa", "No tak papucie ze zwierząt futerkowych bardzo na czasie, ale piesie to się lubi" - czytamy pod postem.