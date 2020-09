Małgorzata Rozenek-Majdan skrytykowana. Malina Błańska o godności dzieci

"Gwałcenie praw dzieci do intymności jest powszechne w dzisiejszych czasach. Rodzice często zapominają o tym, że mały człowiek to też człowiek, a ich dziecko oznacza, że mają je przez prawo powierzone do opieki, nie do używania do swoich interesów" - napisała Malina Błańska w swoim poście, w którym oznaczyła Małgorzatę Rozenek-Majdan.