Małgorzata Rozenek-Majdan wspomina zabawną sytuację. Do dziś pamięta słowa kasjerki

Małgorzata Rozenek-Majdan zaśmiała się z żartu i szybko jej odpowiedziała: "Wchodzę kiedyś do sklepu, po nieprzespanej nocy, bez make-upu, nieuczesana, w wyciągniętym dresie i pani do mnie mówi: no głos to ma pani jak Rozenkowa" - wspomina, jednocześnie dając do zrozumienia, że na co dzień wygląda zupełnie inaczej, niż na Instagramie.