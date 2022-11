Małgorzata Rozenek pokazała, co Radosław Majdan robi w sypialni. Jest zaniepokojona

Rozenek niejednokrotnie wspominała, że jej ukochany mąż zawsze znajdzie czas na obejrzenie meczu. Jak widać, Radosław Majdan nie traktuje piłki nożnej wyłącznie jako pracy. To dla niego ogromna pasja, której oddaje się bez reszty. Zresztą nie tylko on zajął się swoimi sprawami podczas seansu najnowszego sezonu "The Crown". Synowie Małgorzaty Rozenek zdecydowanie woleli zabawy z psami niż wspólne oglądanie serialu.