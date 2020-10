Małgorzata Rozenek skrytykowana za pokazywanie "idealnego" życia. Zwrócono uwagę na jej buty

"Jak zdjęcie rodziny ostatniego cara Rosji"

Okładka magazynu pojawiła się na instagramowym profilu Rozenek-Majdan. I owszem, posypały się pozytywne komentarze jak i drobne przytyki dotyczące butów "Perfekcyjnej" (w końcu kto leży na leżaku w szpilkach?), ale to słowa krytyki wywołały największe zamieszanie. Małgorzacie Rozenek zarzucono, że pokazuje zbyt idealne, wykreowane życie, w którym za grosz nie ma naturalności. Jednej z obserwatorek pozy Rozenków-Majdanów skojarzyły się z fotografiami rodziny Mikołaja II Romanowa.

Rozenek-Majdan rozprawia się z hejterami

Rozenek znalazła jednak sposób, by poradzić sobie z obraźliwymi komentarzami. Nie jest to jednak rozwiązanie długofalowe, wręcz przeciwnie: może Chodzi o... usuwanie komentarzy. Na słowa obserwatorki, że "ktoś" usuwa nieprzychylne komentarze, młoda mama błyskawicznie odpowiedziała, że to nie żaden ktoś, tylko ona. W ten sposób ukróciła plotki i przyznała, że nie będzie tolerować hejtu na swoim profilu.