Małgorzata Socha nie chciała dłużej żyć bez ślubu. Partnerowi dała jeden dzień na podjęcie decyzji

Małgorzata Socha bardzo rzadko dzieli się informacjami z życia prywatnego. Ostatnimi czasy aktorka jednak nieco się przełamuje. Na instagramowym koncie celebrytki coraz więcej jest wpisów ukazujących urywki z codziennego życia. Teraz Socha zdradziła pewien sekret dotyczący swojego małżeństwa. Okazuje się, że to właśnie aktorka nalegała na to, by związek zalegalizować i wziąć ślub.