Małgorzata Socha nie ukrywa zdenerwowania. Tak zakończył się jej spacer z dziećmi

"Nasz dzisiejszy spacer do lasu okazał się niestety bardzo owocny. Miały być grzyby, a wróciliśmy z pełnymi workami śmieci. Straszny widok. Straszne, jak ludzie sami niszczą środowisko. Zachęcam was, by na kolejną wyprawę, czy nawet zwykły spacer zabrać ze sobą worek na śmieci, bo jak się okazuje, może bardzo się przydać" - oznajmiła Socha.