Małgorzata Socha poleciała do Paryża. W tej kreacji wygląda jak światowej sławy gwiazda

To sięgająca do kostek, czarna suknia o nieco rozkloszowanym kroju, którą charakteryzuje trójkątne wycięcie na brzuchu oraz wiązanie na szyi ze zdobieniem w kształcie kwiatu tak charakterystycznym dla projektów Butrym. Trzeba przyznać, że kreacja jest zjawiskowa i nietuzinkowa, a na polskiej aktorce leżała jak ulał. Małgorzata Socha dobrała do niej złote kolczyki koła, niewielką torebkę oraz czółenka na szpilce. Oprócz tego postawiła na ulizanego kucyka i nieco mocniejszy makijaż podkreślony czerwonymi ustami.