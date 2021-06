Małgorzata Socha pokazała brata. Łączy ich wyjątkowa więź

Małgorzata i Piotr do dzisiaj mają bardzo dobre relacje. Wspierają się nawzajem i wspólnie pomagają w opiece nad ojcem, u którego zdiagnozowano Alzheimera. Aktorka nie ukrywa tego faktu. "Jeśli mogę przekuć moją popularność na to, że zrobię coś dobrego, fajnego, coś, co zostanie w ludziach, np. choroba Alzheimera wyjdzie z cienia, to jest to dla mnie absolutnie mój sukces. W ogóle chciałabym mieć takie poczucie, że robię dobre rzeczy, że mogę się odwdzięczyć losowi za to, co ja dostałam. Bo myślę, że dostałam dużo" - powiedziała w rozmowie z Agatą Młynarską.