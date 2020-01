WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Małgorzata Socha szuka kreacji na sylwestra. Zapytała fanów o radę

Do najgorętszej nocy w roku zostało już tylko kilka godzin. Szampan chłodzi się w lodówce, koszule czekają na wieszakach, a Małgorzata Socha nadal szuka sylwestrowej kreacji. Na swoim Instagramie zadała fanom pytanie.

Małgorzata Socha szuka stylizacji sylwestrowej (ONS.pl)

Małgorzata Socha nadal przegląda szafę w poszukiwaniu tej jedynej i wymarzonej stylizacji na sylwestra. Na swoim profilu na Instagramie pokazała się w dwóch sukienkach i zadała pytanie: "którą wybrać?". Jedno jest pewne, będzie błysk, cekiny i klasa.

Małgorzata Socha wybiera kreacje sylwestrową

Obie stylizacje są do siebie bardzo podobne. Krótkie sukienki, których materiał świetnie współgra ze światłem. Widać, że Małgorzata Socha wie, co w modzie piszczy, bo obie kreacje wpisują się w najgorętsze trendy sylwestrowe. Aktorka została też okrzyknięta jedną z najlepiej ubranych Polek w 2019 roku.

"1 czy 2? Która stylizacja lepsza na sylwestra?" – zapytała w opisie pod zdjęciem. Jej obserwatorzy, jak zwykle, stanęli na wysokości zadania i natychmiast odpowiedzieli na pytanie.

"Obie! Więc proponuję kilka godzin w jednej, a potem w drugiej", "Zdecydowanie pierwsza! Wyglądasz w niej zjawiskowo", "Ładnemu we wszystkim ładnie, ale jeśli mam już wybierać, to numer jeden", "Z takimi nogami, to zdecydowanie pierwsza" – pisali internauci.